خطوة بخطوة.. تسجيل المقررات لطلاب جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يمكن لطلاب عين شمس الدخول على موقع الخاص بالتعليم الإلكتروني eg.edu.asu.ums://https لتسجيل المقررات طبقاً لما هو مدون باستمارة التسجيل المعتمدة من المرشد الأكاديمي وما تم من تعديل فى الحذف والإضافة إن وجد .



وأكد الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد ، انه سوف يصل رسالة على الحساب الخاص بالطالب تفيد ما تم قبوله من المقررات المسجلة طبقاً لقواعد ولوائح الكلية وذلك لمن قام بسداد المصروفات.

وأشار الدكتور احمد الي انه يقوم الطالب بالدخول على الموقع من خلال الحساب الخاص بالطالب الذى قام باستخدامه فى دفع المصروفات ويجب التأكد من تفعيله وفى حالة وجود مشكلة فى الدخول للموقع يتم تعبئة الفور المرفق العادة ضبط كلمة المرور او التوجه إلى شئون الطالب.





وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية استعدت للفصل الدراسي الاول، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي أنه تم الإعلان عن جداول محاضرات الترم الاول ورفع المحاضرات إلكترونيا.

ومن جانبه أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس ، عن خطوات تسجيل الإرشاد الأكاديمي ويمكن للطلاب معرفة الطلاب الخطوات من خلال هذا الرابط اضغط هنا .



