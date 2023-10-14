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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدراج حولية آداب عين شمس ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت الدكتورة حنان كامل متولى  عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس اختيار حولية الكلية العلمية المحكمة التي تصدر عن قطاع الدراسات العليا والبحوث لإدراجها ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية ARCIf للعام ٢٠٢٣ وذلك للعام الثاني على التوالي.


وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ،  كما تقدمت الدكتورة حنان كامل بالشكر لهيئة تحرير الدورية وعلى رأسهم الدكتورة شيرين مظلوم رئيس تحرير الدورية ، الدكتور معوض بدوى نائب رئيس التحرير ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية على جميع الجهود المبذولة في سبيل حصول المجلة على المكانة العلمية المتميزة في مجال النشر الدولى.  الذى يعد تتويجا للجهود التى تبذلها هيئة تحرير المجلة في إخراج أعداد المجلة بالشكل اللائق الذى عبر بها للوصول إلى هذه التصنيفات، وجدير بالذكر ان حوليات كلية الاداب موجودة علي بنك المعرفه ومدرجة ضمن معامل ارشيف  للاستشهادات المرجعيه .


ويتيح هذا الادراج  على موقع  الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية اطلاع الباحثين من كافة الدول علي مقالات المجلة من خلال الموقع.


جدير بالذكر أن مجلة حوليات الكلية مجلة علمية محكمة تتيح لطلاب الماجستير والدكتوراة المصريين والوافدين نشر الأبحاث العلمية وأبحاث الترقيات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بعد تحكيمها من لجان علمية متخصصة.


ووجهت جميع الباحثين لمتابعة موقع الحوليات للتعرف على شروط النشر الالكترونى بالمجلة وهو كالتالي : aafu.journals.ekb.eg ، وكذلك للاطلاع على أعداد الحولية وأبحاثها المختلفة .

آداب بجامعة عين شمس اداب عين شمس الدكتورة حنان كامل متولي الدكتورة غادة فاروق النشر الدولي بجامعة عين شمس تكنولوجيا المعلومات

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