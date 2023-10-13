أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تعتمد دراسة الجدوى لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم بشمال سيناء.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة عين شمس تعتمد دراسة الجدوى لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم بشمال سيناء

أعلن مركز الاستشارات المالية والمراجعة بجامعة عين شمس، عن اعتماد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع القومي بشمال سيناء لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا أش).

القومي للبحوث يحصل على نسبة 10.66% من إجمالي العلماء المصريين بقائمة ستانفورد

حصل المركز القومي للبحوث على نسبة 10.66% من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية.

خطوة بخطوة.. تسجيل المقررات لطلاب جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يمكن لطلاب عين شمس الدخول على موقع الخاص بالتعليم الإلكتروني eg.edu.asu.ums://https لتسجيل المقررات طبقاً لما هو مدون باستمارة التسجيل المعتمدة من المرشد الأكاديمي وما تم من تعديل فى الحذف والإضافة إن وجد .

جامعة سوهاج تحصد المركز الخامس لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهادات FDTC

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم حصول الجامعة على المركز الخامس وفقاً لعدد طلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهادات أساسيات التحول الرقمي في الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

موقع جامعة سوهاج الإلكتروني يُحقق مراكز مُتقدمة عالميًا وفقاً لتقييم similar web

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن الموقع الإلكتروني للجامعة حقق تقدمًا ملحوظًا، وفقًا لتقييم موقع similar web للتحليل الرقمي، لإصدار شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، حيث تقدم موقع الجامعة ٩ مراكز على مستوى الجامعات المصرية و أصبح في المركز الـ٢٨ بعدما كان في المركز ٣٧.

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمحافظة الجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة " أكاديمية الشاعر" ، والكائن مقرها (فيلا كابيتال – 20 شارع أحمد الشاطورى – متفرع من شارع الدقي – محافظة الجيزة)، والتي تسوق لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مجالات (التحاليل الطبية، سحب عينات)، فضلًا عن (الجودة، والسلامة والصحة المهنية)، كما تدعي تعيين الأوائل والمتميزين، ومنح شهادات معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإمكانية توثيقها من وزارة الخارجية.

انطلاق أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي الجديد

انطلقت أعمال اللجنة الوطنية لتحكيم مبادرة "شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 22/2023، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الأعلى للجامعات، واستمرت أعمال اللجنة على مدار يومين.

رئيس جامعة سوهاج يوجه بتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الإدمان

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع فريق عمل بيت التطوع التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس المقرر حدوثه.. غدا

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى فان العالم ، فسوف يشهد العالم يوم السبت 14 أكتوبر 2023م كسوف الشمس الحلقي ، مؤكدا انه لا يمكن رؤيته في مصر