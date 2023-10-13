بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس المقرر حدوثه.. غدا

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى فان العالم ، فسوف يشهد العالم يوم السبت 14 أكتوبر 2023م كسوف الشمس الحلقي ، مؤكدا انه لا يمكن رؤيته في مصر

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له الان : أن كسوف الشمس الحلقي ، سوف يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى).

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية : يُمكن رؤية هذا كسوف الشمس الحلقي ، ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية).

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه عند ذروة كسوف الشمس الحلقي ، سيغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن ذروة هذا كسوف الشمس الحلقي تتفق مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة). عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية : يحدث كسوف الشمس الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض ، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه سوف يستغرق كسوف الشمس الحلقي منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52دقيقة تقريباً بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية.

جدير بالذكر أن كسوف الشمس الحلقي التالي سوف يحدث في 2 أكتوبر2024م.

وفيما يلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها: