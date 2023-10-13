عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن كسوف الشمس المقرر حدوثه.. غدا

كسوف الشمس الحلقي
كسوف الشمس الحلقي

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة  الدكتور ياسر عبد الهادى فان العالم ، فسوف يشهد العالم يوم السبت 14 أكتوبر 2023م كسوف الشمس الحلقي ، مؤكدا انه لا يمكن رؤيته في مصر

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له الان : أن كسوف الشمس الحلقي ، سوف يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى).

وأضاف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  : يُمكن رؤية هذا كسوف الشمس الحلقي ،  ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية).    

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه عند ذروة كسوف الشمس الحلقي ، سيغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

وأوضح  الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  أن ذروة هذا كسوف الشمس الحلقي تتفق مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).  عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية : يحدث كسوف الشمس الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض ، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.

وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه سوف يستغرق كسوف الشمس الحلقي منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52دقيقة تقريباً بينما يستغرق  الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية.

جدير بالذكر أن كسوف الشمس الحلقي التالي سوف يحدث في 2 أكتوبر2024م.

وفيما يلي بيان شامل عن مراحل الكسوف للمناطق التي يرى فيها:

الشمس كسوف الشمس كسوف الشمس الحلقي كسوف الفلكية رئيس المعهد القومى جاد القاضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقي أوراق المرشحين في اليوم التاسع

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

أسعار الذهب تشهد تحركات ومفاجأة بعيار 21.. تفاصيل

ارتفاع قوي في سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

ترشيحاتنا

مليون شخص ليس لهم مكان آمن.. اليونيسيف تنتفض من أجل أطفال غزة

فخر العرب.. محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في العالم هذا الموسم| شاهد

غزة ردا على الاحتلال: شعبنا متمسك بالبقاء في أرضه ولن نترك بيوتنا

عميدة ألسن عين شمس: كليتنا قلعة تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن

الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخين على جنوب لبنان

الطماطم رخصت .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

أب يخلع ملابسه ويقف بقميص حريمي في اجتماع المدرسة.. ما القصة؟| صور

بملابس على الموضة| هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ