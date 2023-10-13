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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج تحصد المركز الخامس لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهادات FDTC

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم حصول الجامعة على المركز الخامس وفقاً لعدد طلاب الدراسات العليا الحاصلين على شهادات أساسيات التحول الرقمي في الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنتها الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات.

 

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو حرم جامعي ذكي تحقيقاً لرؤية الدولة 2030، ومحو الأمية الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل، حيث حققت الجامعة نقلة نوعية إيجابية في بيئتها التعليمية، من خلال تبني سياسة التطور التكنولوجي المتمثل في التعليم الرقمي.

 

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد أبو الحسن مدير مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة،  ان الجامعة حصدت المركز الخامس بعدد ٤٣٠٥ طالب وطالبة، مضيفاً ان الحصول علي شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC.

 

وتعد شرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدراسات العليا "دبلوم، تمهيدي، ماجستير، دكتوراة"،  حيث تسهم هذه الشهادة في اكتساب  التقنيات الرقمية للباحثين، وفرصة لابتكار وتصميم أساليب جذابة لتطبيقات البحث العلمي.

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