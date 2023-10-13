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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تعتمد دراسة الجدوى لمشروع إنتاج كربونات الصوديوم بشمال سيناء

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز الاستشارات المالية والمراجعة بجامعة عين شمس، عن اعتماد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع القومي بشمال سيناء لإنتاج كربونات الصوديوم (الصودا أش).

والتقت د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة بأعضاء مجلس إدارة شركة أرض الفيروز للتعدين وإدارة المشروعات بمناسبة اعتماد دراسة الجدوي للمشروع القومي وتنسيق عقد برتوكول تعاون مع الجامعة للاستفادة بالخدمات الاستشارية للجامعة وتقديم منح تدريبية وفرص عمل لأوائل الخريجين من الشركة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة ودكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ودكتور نصر عيد مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حضر المهندس محمد حسين احمد رئيس مجلس ادارة شركة أرض الفيروز للتعدين وادارة المشروعات ورئيس مجلس ادارة شركة الممر للتنمية وادارة المشروعات.

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وحضر أيضا اللواء كمال الدين حسين مدير ادارة المهندسين العسكريين ونائب رئيس الهيئة الهندسية سابقا ورئيس مجلس ادارة شركة العريش للاسمنت، واللواء زغلول السعيد ريشة نائب رئيس هيئة الشئؤن الماليه ونائب رئيس مجلس ادارة شركة العريش للاسمنت سابقا.
 

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