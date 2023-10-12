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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بروتوكول لـ القضاء على الأمية بين الهيئة العامة لتعليم الكبار و"تنمية الصعيد"

الدكتور محمد ناصف
الدكتور محمد ناصف , اللواء شريف صالح

وقع الدكتور محمد ناصف ، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون ذاتي مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، في إطار تفعيل دور مؤسسات الدولة من أجل القضاء  على الأمية، والارتقاء بالمواطن المصري، خاصة في صعيد مصر، وذلك يوم  الأربعاء الموافق11 أكتوبر2023 بهيئة تنمية الصعيد.

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وفي كلمته أكد ناصف أن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة، لذا يجب التشبيك والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والتعاون معها من أجل الارتقاء بالإنسان المصري.

وأوضح أن منظومة الإصلاح يجب أن تأتي بشكل كلي، كما رسمها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وأضاف ناصف بأن شباب التنسيقية درسوا بالداخل والخارج وجابوا العالم شرقا وغربا، ولديهم من الخبرات والتجارب الكثير، فكل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فهم داعم للهيئة.

وأكد ناصف، أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث في العشر سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني، وهذا مالمسناه في المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصري البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

إن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، وما حدث هذا العام في ملف محو الأمية أن أكثر من [903] ألف تحرروا من الأمية، ويرجع هذا الإنجاز إلى أبناء الهيئة المخلصين والجهات الشريكة التي أوجه إليها كل الشكر فالنجاح منظومة متكاملة ولا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.

كما أكد أن العالم لا ينتظرنا طويلاً، فيجب تضافر جميع الجهود، من أجل إحداث تنمية حقيقية في الوطن.

وفي كلمته رحب اللواء ا.ح شريف، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بالدكتور محمد ناصف، رئيس هيئة تعليم الكبار وبالوفد المرافق له كما رحب بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأوضح أنه من خلال القيادة الرشيدة للرئيس تم الاهتمام بصعيد مصر، وقد نجحت هيئة تنمية الصعيد في التشابك والتنسيق، والتكامل مع جميع أجهزة الدولة لصالح تحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة في صعيد مصر، و أضاف بأن الصعيد شهد طفرة هائلة في المشروعات التنموية في جميع المجالات، وأهم هذه المشروعات بناء مواطن الصعيد، وقدم نبذة مختصرة عن الإنجازات التي تمت في محافظات صعيد مصر، وأكد بأن هيئة تنمية الصعيد تقوم على عدة محاور لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة بكافة محافظات صعيد مصر .
ويتم تنفيذ البروتوكول في محافظات(الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا-الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- البحر الأحمر).
 

القضاء على الأمية في صعيد مصر3
القضاء على الأمية في صعيد مصر3
القضاء على الأمية في صعيد مصر2
القضاء على الأمية في صعيد مصر2
القضاء على الأمية في صعيد مصر1
القضاء على الأمية في صعيد مصر1
القضاء على الأمية في صعيد مصر
القضاء على الأمية في صعيد مصر
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