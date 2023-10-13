"بنات عين شمس" تعلن تعلميات عاجلة لطالبات الفرقة الأولى المستجدات

أعلنت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، تعليمات هامة لطالبات الفرقة الأولى المستجدات (علوم - علوم رياضه - تربيه طفولة - رياضه تربوي عربي - رياضه تربوي انجليزي - تكنولوجيا التعليم والمعلومات - تعليم اساسي رياضه - تعليم اساسي علوم - تعليم اساسي لغه عربيه - لغه انجليزيه - دراسات اجتماعيه )

يمكنك الأن الدخول عن طريق الرابط التالي :

http://it.women.asu.edu.eg/tansik2023/email.php

لمعرفة البريد الإلكتروني الرسمي وكلمة المرور الخاصين للطالبات

وايضاً رابط مايكروسوفت

https://login.microsoftonline.com/

وجاري إعلان باقي الشعب والأقسام خلال أيام



وتحتفل كلية البنات للأداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس باستقبال طلابها الجدد والقدامي وذلك على هامش أسبوع استقبال الطالبات الجديد الذي تنظمه الكلية وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد حيث يبدأ أسبوع استقبال الطالبات السبت 14 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 18 أكتوبر.

تنظم الكلية حفل استقبال الطالبات بحضور منسقي الأقسام، كما تقام خلاله عدة معارض وندوات عديدة منها معرض جديد للملابس المجانية والأعمال الفنية وندوة عن فن القيادة وإدارة الوقت وندوة أيضا عن حرب أكتوبر المجيدة وبطولاتها وماذا صنعت والدروس المستفادة من هذه الملحمة الكبيرة وروح أكتوبر ودورها في بناء الجمهورية الجديدة الندوة يتحدث بها اللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد الأسبق وندوة عن مشاكل الإنترنت وندوه أخرى عن كيفية التأهيل لسوق العمل في مصر والخارج ويتحدث بها الدكتور محمد السعيد الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة.

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية أن الاحتفالات سوف تنظم بحديقه البرجولا بالكلية وعلى مسرح الكلية وتبدأ في العاشرة صباحا كما يتضمن الأسبوع والاحتفال أيضا عقد ندوة عن دعم المرأة وتتحدث بها الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة وندوة أخرى عن التعليم الإلكتروني.

وستعقد ندوة تعريفية أيضا عن الكلية وأهم خدماتها وأنشطتها وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الكلية وتطورها ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت إن الأسبوع والاحتفال سيشمل أيضا حفل كورال واسكتشات مسرحية بحضور الفنان أحمد فهيم وبكلمات ورسائل من طالبات الكلية المتفوقين دراسيا.