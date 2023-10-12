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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ملتقى الثقافات في ختام حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الجديد.. تفاصيل

حفل استقبال الطلاب
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد

اختتمت فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنظيم يوم ملتقى الثقافات لأقسام الكلية، والذي ضم معرضًا للطلاب يحتوى على ثقافات الدول المتحدثة بلغات أقسام الكلية.

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وخلال جولتها في فعاليات اليوم الثقافي، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تضم ١٥ قسما لمعظم لغات الكرة الأرضية، ويعد خريجيها ثروة قومية قادرة على خدمة الوطن في مختلف مناحي الحياة، وتواصل الكلية تقديم رسالتها في إعداد كوادر بشرية من المترجمين المحترفين لخدمة الدولة المصرية منذ نشأتها في عهد محمد على الكبير.

 

وأشارت إلى أن اليوم ضم عرض جانب هام وهو ثقافات المجتمعات الأخرى، حيث أن الدراسة بالكلية لا يقتصر فقط على تلقي العلوم اللغوية فحسب، بل الإندماج في ثقافة الأخر وشخصيتة و تراثة للوصول إلى أعلى درجات نقل المعانى قبل الكلمات فحسب.

وأكدت عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، أن الحياة الجامعية تختلف عن الحياة قبلها وعلى الطلاب الجدد سرعة الدخول في حياة الجامعة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته فى الممارسة المهنية فى سوق العمل.

حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد4
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد4
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد3
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد3
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد2
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد2
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد1
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد1
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد
حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الدراسي الجديد
حفل استقبال الطلاب الجدد كلية الألسن جامعة عين شمس لغات ثقافات الدول الحياة الجامعية Jobs Education

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