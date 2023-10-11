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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير وعدد من المشاهير

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، ممثلة في إدارة رعاية الشباب وأسرة "سوشيال كلرز" الطلابية الإعلامي الكبير أسامة منير ، ضمن فعاليات استقبال الطلاب القدامي والجدد ضمن الأنشطة الفنية والترفيهية التي تتنافس الأسر الطلابية في تنظيمها ، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقامت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، بتكريمه بإهدائه درع الأسرة بحضورالدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية ، الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية السابق وسط حشد طلابي.

وأعرب الإعلامي أسامة منير عن سعادته البالغة حيث يعد هذا التكريم الأقرب إلى قلبه لأنه جاء من إدارة الكلية التي تخرج منها ، من قسم الاجتماع و استقى منها الفنون والآداب وفن الحياة ، مشيدا بفريق كورال الكلية ، الذى قام بغناء جماعي للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ، وعدد من الأغاني الوطنية، وحرص الطلاب على التقاط عدد من الصور التذكارية معه، كما دعا الطلاب إلى الاستمتاع بحياتهم الجامعية التي تعد من أفضل سنوات عمرهم ، وسط الاستذكار وممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية وجميع الأنشطة التي تقدمها لهم إدارة الكلية عبر رعاية الشباب واتحاد الطلاب . 

كما استضاف الحفل اليوتيوبر ( صانع المحتوى ) أحمد إبراهيم الذى تحدث داعما للشباب وأرشدهم حول إمكانية أن يكونوا صناع محتوى محترفين وأن يستفيدوا من التقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الربح من خلال تقديم محتوى هادف .

 أما المطرب أحمد حمادة فقد قام بغناء عدد من المقامات والأغاني الوطنية وعدد من الأغاني الشبابية الخفيفة وسط تصفيق وتشجيع الحضور.

وقامت الدكتورة  حنان كامل ، أيضا بتكريمهم وإهدائهم درع أسرة سوشيال كلرز ، قدم الحفل مصطفى الزيني مؤسس الأسرة .

عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم4
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم4
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم3
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم3
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم2
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم2
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم1
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم1
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم
عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامي أسامة منير والمطرب أحمد حمادة و صانع المحتوى أحمد إبراهيم
كلية الاداب جامعة عين شمس سوشيال كلرز أسامة منير الأنشطة الفنية Jobs Education

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