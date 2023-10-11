للعام الثالث على التوالي.. منح شخصية للأوائل والنابغين بجامعة عين شمس

كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الأوائل ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية (بيوتكنولوجى) بكلية العلوم وذلك انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم العملية التعليمية والطلاب الاوائل والنابغين من أبناء جامعة عين شمس.

كلية العلوم جامعة عين شمس



وذلك بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، الدكتورة ايمان محمد عبد العظيم وكيل كليه العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج، الدكتورة منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة، أ. إبراهيم الديب معد برنامج مصر تستطيع.



حيث قدم الدكتور عبد الفتاح سعود شهادات التقدير والمنح لأوائل البرنامج الدراسى وهم الطالبة حلا هشام محمود أحمد علي بالمستوى الأول التقدير A ، الطالبة / أيات عبدالهادي علي عبدالهادي بالمستوى الثاني التقدير A، الطالبة / سهيلة محمود أنور أحمد بالمستوى الرابع التقدير A

واكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرصه علي دعم الطلاب اكاديميا وعلميا بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة لصقل مهارات الطلاب، وتهيئهم بقوة لسوق العمل فيما بعد.

كما شدد الدكتور عبد الفتاح سعود أثناء حديثه مع ابنائه الطلاب الاوائل على ضرورة العمل بجد واجتهاد لضمان استمرار تفوقهم الدارسى لافتا إلى ان البحث العلمي والابتكار والابداع هم طريق النجاح، محفزا اياهم بزخم العلماء الذين تخرجوا من كلية العلوم أمثال ا.د فاروق الباز و ا.د مصطفى السيد وا.د محمد فتحى سعود وغيرهم الكثير من القامات العلمية التي أثرت البحث العلمي.

مثمنا جهود الدولة في تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والباحثين في مختلف المجالات في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠

حاثًأ الطلبة على استثمار علمهم بوطنهم وعدم الانسياق خلف الدعوات للسفر للخارج ليثروا بعلمهم وطنهم الغالي.

واعرب الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود والذي يقدم هذه المنحة كمنحة شخصية بإسمه كأستاذ للجراحة وليس كنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشيرا الى ان مثل هذا التكريم للطلاب يزيد من ثقتهم بأنفسهم وبإنتمائهم للجامعة مؤكدا ان ادارة الجامعة قد قامت بتوفير كافة الامكانيات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة البحثية وأنه بالغ الفخر بهذا التفوق والذي هو نتاج التعليم الحكومى في مصر.

واستمع الدكتور عبد الفتاح سعود لتجارب الطلبة في برنامج البايوتكنولوجي وقصص نجاحهم وسر حبهم للقسم والكلية، والمعلومات القيمة التي حظوا بها من خلال دراستهم ولمس خلال الحديث مدي فخرهم واعتزازهم بجامعتهم والتطور الملموس في كافة الأقسام والبرامج التي استحدثتها جامعة عين شمس.

هذا وقد ابدى الطلاب بالغ سعادتهم بالتكريم والمنح الدراسية المقدمة من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مؤكدين أنها تمثل لهم دفعة قويه للأمام تجعلهم أكثر إصرار على التفوق والاجتهاد، كما أعربوا عن اعتزازهم بانتمائهم لكليه عريقة وجامعة اعرق تخرج فيها نوابغ العلماء الذين أثروا البحث العلمي محليا ودوليا.

والجدير بالذكر أن هذا المنحة شخصية يقدمها الدكتور عبد الفتاح سعود للعام الثالث على التوالي للطلاب الاوائل بكلية العلوم و أن برنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية يعد أحد أهم البرامج بكلية العلوم جامعة عين شمس والذي بدأ في عام ٢٠١٧ وقام بتخريج ثلاثة دفعات حتى الآن>