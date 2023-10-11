لأعضاء التدريس بالجامعات.. تفاصيل جوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة للعام 2024



أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية وعددها ٣٢ جائزة قيمة كل منها (50,000ج) في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية)

وكذلك جوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000ج) بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية).



كما يدعو المجلس الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة (200,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية) بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب (جائزة واحدة) قيمتها (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي.



لمزيد من المعلومات عن جوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة: يرجى الدخول على الرابط التالي

http://scc.gov.eg/

علما بأن آخر موعد للترشح 31 ديسمبر 2023



آخر موعد للتقدم بالأوراق المعتمدة للترشح : 31 مارس 2024



ويدعو مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات لهذه الجوائز قبل هذا التاريخ بفترة كافية حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

https://www.asu.edu.eg/ar/6860/news/

