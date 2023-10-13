عميدة ألسن عين شمس: كليتنا قلعة تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن

أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس ، على حرص على مشاركة الطلاب في حفل الاستقبال والذى ضم عرض ضخم لكافة الأنشطة المتاحة و كافة الخدمات المقدمة للطلاب .

وأضافت الدكتورة سلوى رشاد ، أن كلية الألسن هي القلعة التي تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت خطوات وإجراءات مكثفة قبيل انطلاق ماراثون الدراسة، حيث قامت بعمليات صيانة شاملة لمباني الكلية والقاعات.



وأوضحت عميدة السن عين شمس ، أن الكلية هي أعرق كلية في مصر والشرق الأوسط على يد نخبة كبار من الأساتذة ، وتعد إضافة ومميزة في سوق العمل ببرامج حديثة تواكب سوق العمل المحلي والعالمي.

واستطردت حديثها مشيرة إلى أهمية استشعار دور الطلاب في تلقي العلوم اللغوية والترجمة من أعرق كلية في مصر والشرق الأوسط على يد نخبة من الأساتذة المتمرسين، وأهمية تطوير الطالب للقدرات اللغوية خلال إجازة الصيف، كذلك أهمية المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته في الممارسة المهنية في سوق العمل.





وكان المجلس الأعلى للجامعات، وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.



وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.