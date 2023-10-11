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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|الأعلى للجامعات: لم يتم منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الكليات..رئيس جامعة حلوان: استحداث تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الأعلى للجامعات: لم يتم منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الكليات
أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يتم منع أي من الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من دخول الجامعات.

وقال المصدر ، إن الدراسة منتظمة في الجامعات خلال الأسبوع الثاني من الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023.. تسجيل الرغبات مفتوح الآن
أعلن مكتب تنسيق الجامعات 2023، أنه تم فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين من طلاب الثانوية العامة ومدارس العلوم التكنولوجيا في تنسيق الجامعات 2023،  يتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، والتسجيل متاح للطلاب عن طريق الدخول إلى الموقع www.Tansik.Egypt.gov.eg واتباع الخطوات التالية:

 

دور المرأة في الحفاظ على التراث.. ندوة بجامعة العريش
أكد د. عصام عطية عبد الفتاح - وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث جامعة العريش سابقاً شمال سيناء  ، إن  دور المرأة فى الحفاظ على الموروث الثقافي،  يعد عاملا أساسيا في الحفاظ على التراث في المجتمعات الحدودية، كونها تتحمل مسؤوليات متعددة في الأسرة والمجتمع.

 

رئيس جامعة حلوان: استحداث تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع
أعلنت جامعة حلوان صدور قرار وزاري ببدء الدراسة هذا العام ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن بكلية العلوم ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.

 

جامعة المنصورة تعلن الفائزين بمسابقة العملة والطابع لليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر
أعلنت جامعة المنصورة نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر خلال الاحتفالية التى نظمتها  الجامعة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اللواء خالد عيد  - رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى ، اللواء علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الاسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الوزراء والمحافظين  ، ورؤساء جامعة المنصورة السابقين ونواب رؤساء الجامعة ، والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات بجامعة المنصورة العمداء والوكلاء ومديرى المراكز الطبية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 

 

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