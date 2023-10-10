رئيس جامعة حلوان: استحداث تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع

أعلنت جامعة حلوان صدور قرار وزاري ببدء الدراسة هذا العام ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن بكلية العلوم ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.

وتم فتح باب الالتحاق بالبرنامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور مجدى الحجرى عميد كلية العلوم.

صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه قد تم إنشاء هذا البرنامج حرصا من كلية العلوم على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية المصرية والأجنبية بهدف بناء أجيال من خلال التعليم وتطويره وإيجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع، وإعداد الطلاب لمستقبل أفضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية.

وتتمثل أهمية البرنامج في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للخريج العمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، نتيجة للتطور الهائل في مجال استكشاف وإدارة الموارد البترولية والمدنية وكذا تنميتها على المستوى المحلي والعالمي.

