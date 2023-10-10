الأعلى للجامعات: لم يتم منع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الكليات

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يتم منع أي من الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من دخول الجامعات.

وقال المصدر ، إن الدراسة منتظمة في الجامعات خلال الأسبوع الثاني من الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف المصدر لصدى البلد أنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، حيث تبدأ في النصف الثاني من نوفمبر.

وتاب أن الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انتظام العمل بمختلف القطاعات في الجامعة في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2023 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مؤكداً أن أعمال المحاضرات مستمرة ومنتظمة ولا توجد أي قرارت ولا يمكن منع أي طالب منتسب للجامعة بسبب تعثره في سداد المصروفات الدراسية.