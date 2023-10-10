جامعة المنصورة تعلن الفائزين بمسابقة العملة والطابع لليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

أعلنت جامعة المنصورة نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اللواء خالد عيد - رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى ، اللواء علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الاسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الوزراء والمحافظين ، ورؤساء جامعة المنصورة السابقين ونواب رؤساء الجامعة ، والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات بجامعة المنصورة العمداء والوكلاء ومديرى المراكز الطبية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تضمنت الاحتفالية معرضًا لمعركة حرب أكتوبر المجيدة نحت وتصوير ، افتتاح قاعة الدكتور ابراهيم المهدي للمؤتمرات بعد تطويرها بحضور الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة واعلان نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر.

وأكد أن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصاراً عسكرياً في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصاراً على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حرباً وسلاماً وتنمية، ولقد تميزت الاعمال المشاركة من مختلف الجامعات أنها تعكس الرؤية الابداعية لجيل الشباب والذى يفخر بانتصار قواته المسلحة والتى استعادت الأرض والكرامة لكافة الشعب المصرى وأن كافة الأعمال سواء العملة أو الطابع التذكارى تمثل الدمج من خلال رؤية فنية ابداعية للماضى والحاضر والمستقبل.

كما اشاد بكافة الأعمال المشاركة والتى بلغ عددها 38 عمل من 8 جامعات مصرية تعكس رؤية شباب الجامعات المصرية للاعتزاز بانتصارات أكتوبر بعد مرور خمسين عاما من أجل بناء الدولة الحديثة ووصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

تم اعلان نتائج المسابقة وفاز بالمسابقة كل من مسابقة العملات ،المركز الثالث ميادة السيد شعبان – جامعة المنصورة ؛ المركز الثانى الطالب ايهاب حسام - جامعة الاسكندرية ؛ المركز الأول الطالبة آلاء عبد العال عكا - جامعة المنصورة ، مسابقة طوابع البريد ؛ المركز الثالث الطالب مصطفى محمود السيد - جامعة المنصورة المركز الثانى الطالبة عبير محمد عبد العزيز – جامعة جنوب الوادى ، المركز الأول الطالبة آية شكرى ربيع - جامعة المنصورة.

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