مد فترة التقديم بدلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق.. تعرف على الشروط

قال الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إنه تم مد فترة التقديم بدلومات الدراسات العليا بالكلية إلي نهاية يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر وذلك إلكترونيا.
شروط التسجيل بدبلومات الدراسات العليا
أولاً : الطلاب المصريين :
أصل شهادة الليسانس (بتقدير عام جيد على الأقل) .
أصل شهادة الدبلوم في حالة الحصول على دبلوم سابق .
أصل شهادة الميلاد الرقم القومي (كمبيوتر) .
صورة البطاقة الشخصية سارية .
3 صور شخصية 4 × 6 .
سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي .
موافقة جهة العمل بالنسبة لضباط الشرطة .
ثانياً : الطلاب الوافدين :
أصل المؤهل مصدق من الخارجية المصرية (بتقدير عام جيد على الأقل) .
شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .
أصل شهادة الميلاد مصدقة من الخارجية المصرية .
عدد 2 صورة من جواز السفر كاملاً (من الجلدة للجلدة) ويكون سارياً .
عدد 6 صور شخصية 4 × 6 .
خطاب السفارة بالنسبة للدارسين على منحة أو على حساب السفارة موجه لعميد كلية الحقوق عين شمس مبين به جهة التمويل وأسم الدبلوم التي سوف يتقدم بها .
يتم التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الالكتروني https://admission.study-egypt.gov.eg . أو أدرس في مصر .