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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد فترة التقديم بدلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق.. تعرف على الشروط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إنه تم مد فترة التقديم بدلومات الدراسات العليا بالكلية إلي نهاية يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر وذلك إلكترونيا.


شروط التسجيل بدبلومات الدراسات العليا

 

أولاً : الطلاب المصريين :

أصل شهادة الليسانس (بتقدير عام جيد على الأقل) .


أصل شهادة الدبلوم في حالة الحصول على دبلوم سابق .


أصل شهادة الميلاد الرقم القومي (كمبيوتر) .


صورة البطاقة الشخصية سارية .


3 صور شخصية 4 × 6 .


سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي .


موافقة جهة العمل بالنسبة لضباط الشرطة .

 

ثانياً : الطلاب الوافدين :

أصل المؤهل مصدق من الخارجية المصرية (بتقدير عام جيد على الأقل) .


شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .


أصل شهادة الميلاد مصدقة من الخارجية المصرية .


عدد 2 صورة من جواز السفر كاملاً (من الجلدة للجلدة) ويكون سارياً .


عدد 6 صور شخصية 4 × 6 .


خطاب السفارة بالنسبة للدارسين على منحة أو على حساب السفارة موجه لعميد كلية الحقوق عين شمس مبين به جهة التمويل وأسم الدبلوم التي سوف يتقدم بها .


يتم التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الالكتروني    https://admission.study-egypt.gov.eg .   أو أدرس في مصر .

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