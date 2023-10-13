مد فترة التقديم بدلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق.. تعرف على الشروط

قال الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إنه تم مد فترة التقديم بدلومات الدراسات العليا بالكلية إلي نهاية يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر وذلك إلكترونيا.



شروط التسجيل بدبلومات الدراسات العليا

أولاً : الطلاب المصريين :

أصل شهادة الليسانس (بتقدير عام جيد على الأقل) .



أصل شهادة الدبلوم في حالة الحصول على دبلوم سابق .



أصل شهادة الميلاد الرقم القومي (كمبيوتر) .



صورة البطاقة الشخصية سارية .



3 صور شخصية 4 × 6 .



سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي .



موافقة جهة العمل بالنسبة لضباط الشرطة .

ثانياً : الطلاب الوافدين :

أصل المؤهل مصدق من الخارجية المصرية (بتقدير عام جيد على الأقل) .



شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات .



أصل شهادة الميلاد مصدقة من الخارجية المصرية .



عدد 2 صورة من جواز السفر كاملاً (من الجلدة للجلدة) ويكون سارياً .



عدد 6 صور شخصية 4 × 6 .



خطاب السفارة بالنسبة للدارسين على منحة أو على حساب السفارة موجه لعميد كلية الحقوق عين شمس مبين به جهة التمويل وأسم الدبلوم التي سوف يتقدم بها .



يتم التقديم إلكترونياً من خلال الرابط الالكتروني https://admission.study-egypt.gov.eg . أو أدرس في مصر .