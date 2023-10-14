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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس

طلاب
طلاب

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية منتظمة في الدراسة عن طريق الحضور بالكلية .

 

وأكدت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ، أن الكلية ستبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول خلال شهر نوفمبر المقبل.

 

ومن جهته، قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميد تيرم" ستعقد حضوريا بالكلية ، حيث أنه لا داعى لعقدها بنظام الأونلاين خاصة وأنه لا يوجد ما يستدعى لذلك  في ظل انتظام الدراسة.

 

وأكد الدكتور احمد جلال عميد زراعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،  أن الاختبارات ستعقد في القاعات والمدرجات بالكليات التي يوجد بها امتحانات ميد تيرم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما أنها ستعقد على فترات؛ لتجنب أي زحام أو تكدس .


وأوضح عميد زراعة عين شمس ، أن الخريطة الزمنية للعام الجامعي واللوائح تنص على عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول " الميد تيرم" في الأسبوعين السابع والثامن من انطلاق العام الدراسي، وبالتالي من المقرر أن تبدأ الاختبارات في كلية الزراعة بداية من شهر نوفمبر المقبل .

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024
 

ويستعرض موقع صدي البلد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجامعات الحكومية للطلاب في السطور التالية، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024.
تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

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