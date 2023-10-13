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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعادة فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية بألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، عن فتح باب التحويلات بين الأقسام العلمية بالكلية مرة أخرى، وذلك بداية من اليوم.

التحويلات بين الأقسام العلمية


وأكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التحويلات تستمر حتى يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري 2023، وذلك في حدود شروط القبول بالأقسام.

 

وكانت قد نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والذي يستمر على مدار أربعة أيام ، تحت رعاية غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف د. ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتحت د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات كرنفال استقبال الطلاب، مؤكدة أن كلية الألسن هي القلعة التي تنتج كوادر متخصصة في اللغات وتطلقهم لخدمة الوطن، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت خطوات واجراءات مكثفة قبيل انطلاق ماراثون الدراسة، حيث قامت بعمليات صيانة شاملة لمبانى الكلية والقاعات، كذلك يجرى إحلال وتجديد ثلاث محولات كهربائية جديدة وذلك للإرتقاء بالقدرة الكهربائية والأحمال بالكلية والحفاظ على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال اليوم الدراسي، كذلك اهتمت الكلية بخلق متنفس جديد للطلاب لقضاء أوقات راحتهم بين المحاضرات.

واستطردت حديثها مشيرة إلى أهمية استشعار دور الطلاب في تلقي العلوم اللغوية والترجمة من أعرق كلية في مصر والشرق الأوسط على يد نخبة من الأساتذة المتمرسين، وأهمية تطوير الطالب للقدرات اللغوية خلال إجازة الصيف، كذلك أهمية المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته فى الممارسة المهنية فى سوق العمل.

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