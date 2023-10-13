جامعة عين شمس في أسبوع| منح شخصية للطلاب الأوائل والنابغين.. وفد يزور جمعية المحاربين القدامى .. توفير كافة الإمكانيات لدعم الأنشطة البحثية

جامعة عين شمس في أسبوع :

وفد من الجامعة يزور جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب

ملتقى الثقافات في ختام حفل استقبال الطلاب بألسن للعام الجديد.. تفاصيل

للعام الثالث على التوالي.. منح شخصية للأوائل والنابغين



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها وفد من جامعة عين شمس يزور جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب ،ملتقى الثقافات في ختام حفل استقبال الطلاب بألسن عين شمس للعام الجديد.





ترأست الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و فداً من قيادات الجامعة ضم الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع واللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ونظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة غادة فاروق عن حرص إدارة الجامعة على مد جسور التواصل والتعاون بين الجامعة والجمعيات والهيئات الوطنية المختلفة ، مشيرة إلى أن هذه زيارة تعد تقليد سنوى للعام الثاني على التوالي مشيدة بما لمسته من تطوير وتنمية فى الخدمات التى تقدمها الجمعية.

وتضمنت الزيارة استعراض لتاريخ نشأة الجمعية منذ حرب فلسطين عام ١٩٤٨ ثم قامت السيدة جيهان السادات آنذاك بوضع حجر الأساس لمقر الجمعية بالوفاء والأمل قبيل حرب أكتوبر ١٩٧٣.



كما استعرض اللواء أركان حرب مدير جمعية المحاربين القدامى أهداف الجمعية و وأنشطتها وخدماتها الاجتماعية والصحية والنفسية المتنوعة و التي تشمل مصابي الحرب و ذوي الاعاقة كما رافق الوفد فى جولة مطولة تضمنت زيارة إلى مركز العلاج الطبيعي و مصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة و دار متحدى الإعاقة ومركز الغسيل الكلوى.

وتم عرض عدد من الأفلام الوثائقية عن أنشطة وتاريخ الجمعية وكذلك بطولات الجيش المصري أثناء ملحمة العبور العظيم وصولاً للنصر ، واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين مع التأكيد على مواصلة التعاون المشترك في العديد من المجالات.

اختتمت فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنظيم يوم ملتقى الثقافات لأقسام الكلية، والذي ضم معرضًا للطلاب يحتوى على ثقافات الدول المتحدثة بلغات أقسام الكلية.

وخلال جولتها في فعاليات اليوم الثقافي، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تضم ١٥ قسما لمعظم لغات الكرة الأرضية، ويعد خريجيها ثروة قومية قادرة على خدمة الوطن في مختلف مناحي الحياة، وتواصل الكلية تقديم رسالتها في إعداد كوادر بشرية من المترجمين المحترفين لخدمة الدولة المصرية منذ نشأتها في عهد محمد على الكبير.

وأشارت إلى أن اليوم ضم عرض جانب هام وهو ثقافات المجتمعات الأخرى، حيث أن الدراسة بالكلية لا يقتصر فقط على تلقي العلوم اللغوية فحسب، بل الإندماج في ثقافة الأخر وشخصيتة و تراثة للوصول إلى أعلى درجات نقل المعانى قبل الكلمات فحسب.



وأكدت عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، أن الحياة الجامعية تختلف عن الحياة قبلها وعلى الطلاب الجدد سرعة الدخول في حياة الجامعة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته فى الممارسة المهنية فى سوق العمل.

وكان قد كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الأوائل ببرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية (بيوتكنولوجى) بكلية العلوم وذلك انطلاقاً من حرصه الدائم على دعم العملية التعليمية والطلاب الأوائل والنابغين من أبناء جامعة عين شمس.

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وذلك بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، الدكتورة ايمان محمد عبد العظيم وكيل كليه العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج، الدكتورة منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم بالجامعة، أ. إبراهيم الديب معد برنامج مصر تستطيع.



حيث قدم الدكتور عبد الفتاح سعود شهادات التقدير والمنح لأوائل البرنامج الدراسى وهم الطالبة حلا هشام محمود أحمد علي بالمستوى الأول التقدير A ، الطالبة / أيات عبدالهادي علي عبدالهادي بالمستوى الثاني التقدير A، الطالبة / سهيلة محمود أنور أحمد بالمستوى الرابع التقدير A

واكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرصه علي دعم الطلاب اكاديميا وعلميا بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة لصقل مهارات الطلاب، وتهيئهم بقوة لسوق العمل فيما بعد.



كما شدد الدكتور عبد الفتاح سعود أثناء حديثه مع أبنائه الطلاب الأوائل على ضرورة العمل بجد واجتهاد لضمان استمرار تفوقهم الدارسى لافتا إلى ان البحث العلمي والابتكار والابداع هم طريق النجاح، محفزا اياهم بزخم العلماء الذين تخرجوا من كلية العلوم أمثال ا.د فاروق الباز و ا.د مصطفى السيد وا.د محمد فتحى سعود وغيرهم الكثير من القامات العلمية التي أثرت البحث العلمي.

مثمنا جهود الدولة في تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي والباحثين في مختلف المجالات في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠

حاثًأ الطلبة على استثمار علمهم بوطنهم وعدم الانسياق خلف الدعوات للسفر للخارج ليثروا بعلمهم وطنهم الغالي.



واعرب الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم عن شكره وتقديره للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود والذي يقدم هذه المنحة كمنحة شخصية بإسمه كأستاذ للجراحة وليس كنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشيرا الى ان مثل هذا التكريم للطلاب يزيد من ثقتهم بأنفسهم وبإنتمائهم للجامعة مؤكدا ان إدارة الجامعة قد قامت بتوفير كافة الإمكانيات لدعم الطلاب في مختلف الأنشطة البحثية وأنه بالغ الفخر بهذا التفوق والذي هو نتاج التعليم الحكومى في مصر.