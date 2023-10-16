نكبة ثانية.. الرئيس الفلسطيني يشدد على منع محاولات التهجير من قطاع غزة

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وأكد عباس ضرورة وقف الاعتداءات والتوقف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين، وخلق ممرات آمنة لإدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء.

كما شدد عباس على منع محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك يعتبر بمثابة نكبة ثانية كما حدث في عام 1948، مطالباً رئيس الوزراء البريطاني بالعمل من أجل عدم حدوث ذلك.

وأكد رفض قتل المدنيين من الجانبين، وأهمية إطلاق سراح المدنيين والأسرى المعتقلين من الجانبين، مجدداً التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ونبذ العنف واتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية.

وأضاف الرئيس أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن تعازيه في الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وعبر عن التزام بريطانيا بحل الدولتين، والاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل مع الأطراف كافة من أجل وقف ما يجري من أحداث.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، مواصلة العمل مع الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية الشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني.