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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماة وطن: إطلاق مبادرة هنكمل للمصريين بالخارج لدعم الرئيس السيسي

صدى البلد

أطلق المستشار القانونى سمير صبحى عبد الدايم أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة وطن بالغربية مبادرة هنكمل بأوروبا فى كل من إيطاليا وفرنسا واليونان وهى حملة دعاية لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وما شهدته مصر من تطورات على كافة المستويات وفى كافة القطاعات وجموع المصريين يشاهدون تلك التطورات مما يثبت أن الجمهورية الجديدة تشير فى الطريق الصحيح.


وأشار أمين أمانة المصريين بالخارج فى بيان له منذ قليل إلى أن مصر أصبحت رقما مؤثرا فى منطقة الشرق الأوسط وما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من اتصالات مكثفة من رؤساء الدول والمنظمات الدولية مع  الرئيس تؤكد أن مصر تصنف من الدول الكبار ولها دور فى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.


وأوضح سمير صبحى عبد الدايم أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة وطن عن الاستعداد لتنظيم عدة مؤتمرات قريبا لإبراز الجهود التى قام بها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية والتأكيد على أنه هو الخيار الأول والأخير والمناسب لعودة مصر إلى مكانتها ودورها الريادي في العالم.

 

وأشار إلى أنه خلال الجمعة والأحد تم تحرير ٤٠ توكيل أمانة مصرين بالخارج فى القنصلية المصرية فى ميلانو لدعم الرئيس و فى السفارة المصرية بباريس حررت أمانة المصرين بالخارج عن طريق الأمين المساعد بفرنسا عدد من التوكيلات للرئيس.

 

لافتا إلى أن الجميع أشادوا بالتطور الذى تشهده مصر في السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، سواء من المشاريع القومية العملاقة مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارة الجديدة، والقضاء على فيروس سي، والقضاء على العشوائيات، والبنية التحتية التي يتحاكى بها كثير من الدول المتقدمة، وخصوصاً الطرق والكباري، وجعل جيش مصر العظيم يحتل مرتبة متقدمة بين جيوش العالم، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والزائر والمستثمر الذي يعتبر بداية للتطور الاقتصادي بشتى مجالاتها، والقضاء على فيروس C ، والقضاء على الإرهاب.

المصريين بالخارج حزب حماة وطن حماة وطن المستشار القانونى سمير صبحى إيطاليا

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