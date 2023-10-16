وزير الخارجية الأسبق: دعوات مؤتمر السلام بدأت تصل بالفعل لزعماء العالم.. فيديو

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دائما تتحرك بنشاط في حل القضية الفلسطينية، والرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لعقد مؤتمر دولي لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل، بمشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، والتي تمتلك سلطة اتخاذ القرارات الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المؤتمر قد يعقد السبت المقبل، وبالفعل بدأت الدعوات تصل إلى قادة العالم، وهذه المبادرة تظهر حنكة مصر في توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، وتشكل ضغطًا على إسرائيل للاستجابة للتوصيات التي ستصدر عنه.

وأضاف أن مصر تسعى لبناء سلام في المنطقة منذ فترة طويلة، وأنه يأمل في نجاح المؤتمر وإحداث تغيير جذري في الأفق السياسي للفلسطينيين، كما أكد أن الأولوية الحالية هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، وإجلاء الأجانب من المنطقة، فضلًا عن وضع حد للاقتتال والعنف، وفتح مائدة التفاوض بشكل جاد، يحقق طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.