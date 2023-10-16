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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإعلام الفلسطيني السابق: قمة القاهرة للسلام أفضل ما حدث لمعالجة الأزمة

غزة
غزة

قال الدكتور نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن قمة القاهرة للسلام تعتبر أفضل ما حدث لمعالجة ما يجري في غزة، وسوف يتطور في القاهرة ليعالج القضية الفلسطينية برمتها.

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وأضاف خلال مداخلة غبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب ستنتهي وستبقى غزة وستظل القضية الفلسطينية في مكانها، بالتالي ما اقترحته القاهرة أعطى الأمور أمرها الطبيعي، وليست مسألة مساعدات أو دعم مالي.

 

ولفت إلى أن مصر سئمت والعالم سئم من وجود معركة صغيرة كل شهر في قطاع غزة، والعالم أصبح مهيأ لدعوة مثل مؤتمر القاهرة، والعالم في حاجة إلى فتح مسار سياسي جديد بدل المسارات التي فشلت.

 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والعالم أكلت الرواية الإسرائيلية على عماهم، لكن مع الوقت بدأت تتضح الحقائق، أيضا الجهد العربي في توضيح الحقائق في كل دول العالم أتى بنتائج إلى حد ما، فتحول الدفاع عن النفس إلى انتقام وحرب إبادة لن ينطلي على العالم أجمع.

 

وزير الإعلام الفلسطيني السابق

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