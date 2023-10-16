مسئول أممي يزور القاهرة.. الاتحاد الأوروبي يطلق جسرا جويا إلى مصر لدعم غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إطلاق جسرا جويا يضم عدة رحلات إلى مصر لإيصال المساعدات لمنظمات الإغاثة في قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن “مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث يتوجه إلى مصر الثلاثاء ويعتزم كذلك زيارة إسرائيل”

ولفت إلي أن “أول رحلتين ستغادران هذا الأسبوع وستحملان مساعدات إنسانية من يونيسف إلي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول فلسطيني، أن سلطات الحدود لم تتمكن من إصلاح الأضرار في معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع مصر جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المسؤول لشبكة “سي إن إن”، إن “الأضرار لعبت دوراً في تأخير فتح الحدود بين مصر وغزة”، مضيفا أن “المخاوف من وقوع مزيد من الضربات في المنطقة المجاورة أوقفت أي جهود لإصلاح الأضرار التي لحقت بالضربات الجوية السابقة”.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بقيام طائرات الاحتلال بغارة جديدة على معبر رفح، حيث قال التلفزيون الفلسطيني إن طائرات الاحتلال قصفت مجددا معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن المسؤولين الأمريكيين قريبون من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بقدر ما تسمح به الظروف الأمنية.

وحسب شبكة “سي ن إن” الأمريكية، قال المسؤول إنه بسبب “التهديدات الأمنية الحادة” بالقرب من المعبر، فإن أقرب مدينة يمكن لمسؤولي وزارة الخارجية الوصول إليها من رفح هي مدينة الإسماعيلية المصرية، على بعد حوالي 150 ميلا من الحدود.