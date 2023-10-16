فتحة في بطن إسرائيل.. إبراهيم عيسى يكشف سبب إرسال حاملات الطيران الأمريكية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية "طوفان الأقصى" أثبت أنك حين تقتل إسرائيل وتصيبها تجد نفسك تحارب أمريكا، مشددًا على أن حاملات أمريكا أتت إلى المنطقة لما تعرضت له إسرائيل من "فتحه في بطنها".

وقال "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنك عندما تصيب إسرائيل ستجد نفسك تواجه أمريكا، وهذا ما تحدث عنه الرئيس أنور السادات منذ عشرات السنوات، مؤكدًا أن حماس وفرت لليمين المتطرف في إسرائيل بأن تقول أن الصراع هو ديني وعدمي وصفري.

وتابع إبراهيم عيسى، أن حماس تخدم اليمين الإسرائيلي وهي ما تسببت في عملية تهجير الفلسطينين وترك منازلهم والقصفات المستمرة على غزة، مؤكدًا أن استمرار حماس في حكم غزة هو كنز استراتيجي وخدمة للمشروع الإسرائيلي المتطرف.