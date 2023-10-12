إبراهيم عيسى: مصر تعرف الوقت المناسب لتوصيل المساعدات لأهل غزة|فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر تعرف الوقت المناسب لتوصيل المساعدات لأهل غزة، مشددًا على أننا نحتاج من النظام المصري ما يحدث الآن بخصوص حرب غزة من خلال الضغط على إسرائيل لوقف هذا السُعار، كما أن لمصر دور مستمر لتقديم الدعم الإنساني والاستراتيجي.

اتهام للأنظمة العربية الآن بالخزي هو اتهام باطل

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر لم تمنع أو تنقطع في أي مرة أو وقت عن تقديم الدعم الإنساني والممرات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن هناك قوافل غذائية وصحية وفتح الممرات لاستقبال مصابي وجرحى غزة.

وأوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أن اتهام للأنظمة العربية الآن بالخزي هو اتهام باطل، وهناك كارهين للسعودية والإمارات ومصر لأن هذه الدول يروا أن الإسلام السياسي تطرف وإرهاب وليسوا حل للمنطقة.