الجمعة .. اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع بعد ظهر الجمعة، لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأوضح دبلوماسيون أن المجلس لم يقرر بعد ما إذا كان الاجتماع سيكون علنياً. واجتمع المجلس المؤلف من 15 عضواً في جلسة مغلقة، الأحد، بعد يوم من اجتياح حماس بلدات وقرى إسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأخذ عشرات الرهائن إلى غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعاد تشكيل حكومة طوارئ، مشددًا على أن شعب إسرائيل متحد، وإن الطبقة السياسية "جنبت خلافاتها".

وكان بيان مشترك صادر عن حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي قد أفاد الأربعاء، بأن زعيم الحزب الوسطي المعارض وزير الدفاع السابق بيني جانتس ونتنياهو اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على تشكيل "حكومة حرب" تضم نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف جالانت، وإنهم لن يدعموا، خلال القتال مع حركة "حماس" في قطاع غزة، أي سياسة أو قوانين غير ذات صلة.