جامعة الدول العربية: الوضع داخل غزة خطير ومخاوف من اتساع دائرة الصراع

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية غير مسبوق، وهناك احتمالات لانفلات الأوضاع، متابعة: الوضع أخطر من المرات السابقة.

وأضاف "حسام زكي"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الوضع الآن مختلف، لأن حماس بدأت في القيام بعمليات داخل إسرائيل، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى ورهائن، ولذلك نرى أن الوضع الحالي تحول وأصبح له أبعاد أخرى.

واسترسل: الوضع خطير وغير مسبوق، ومن الممكن أن يدخل المنطقة في وضع غير مستقر، لفترات طويلة، منوها إلى أن هناك تخوف من توسيع دائرة الصراع.

وأوضح أن الصراع قد لا يمكن حصره على قطاع غزة فقط، وأخطر مرحلة في الوضع والقضية، هو هجر الفلسطنيين منازلهم، منوها بأن الجانب الإسرائيلي استفاد من ردود افعال حماس، ونشر الاحداث في الإعلام.

وشدد على أنه لا يوجد أحد يقف مع استهداف المدنيين، فهو أمر ضد القانون الدولي والإنساني، ونطالب إسرائيل من احترام القانون الدولي والإنساني.



وأكمل: الجانب الفلسطيني تعرض لهجوم إعلامي غربي شرس، متابعا: الموقف الفلسطيني تعرض لانتكاسة كبيرة، من قبل الإعلام الغربي.