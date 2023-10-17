المزاد مستمر على الـ تي شيرت.. زيزو يتبرع لدعم فلسطين

كشفت هبة راشد، مؤسِس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، عن آخر تفاصيل طرح قميص أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، لقميصه، في مزاد خيري؛ من أجل علاج أهالي غزة في فلسطين.

وكتبت هبة راشد، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “2000 دولار لـ تي شيرت كابتن أحمد زيزو، المزاد مكمل لحد بكرة 4 العصر إن شاء الله”.

زيزو يتضامن مع فلسطين ويضع العلم صورة شخصية

غيَّر أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، صورته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ووضع زيزوسيد صورة علم فلسطين؛ تضامنا مع الأحداث الراهنة، مما نال إعجاب متابعيه.