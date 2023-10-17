الخميس.. عرض برنامج sold out على cbc

أعلنت قناة CBC عرض حلقة الفنان أمير عيد ضمن برنامج sold out تقديم الإعلامي محمود سعد، يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وأشعل فريق كايروكي ومغنيهم أمير عيد حفلهم في جدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي، وقدموا عدد من أغانيهم الشهيرة منها يا أبيض يا أسود، وبسرح وأتوه وغيرها.

جاء حفل فريق كايروكي ضمن سلسلة حفلات صيف جدة، وشهد الحفل غياب تامرهاشم، الذي كشف أمير عيد أن غيابه لظروف شخصية طارئة.

حفل كايروكى في العلمين

قدم فريق كايروكي عددا من أغانيه الشهيرة في الحفل المقام بمدينة مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وطلب أمير عيد من الجمهور الغناء دون موسيقى، وتفاعل الحاضرون مع الأغنية.

وشهد حفل فريق كايروكي في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديد توافد الآلاف من الجمهور للأستمتاع مع الفرقة بعدد من أغانيهم الشهيرة.

وطرحت الشركة المنظمة البوستر الدعائى للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل الترويج له.

كان فريق كايروكي قد أعلن عن انضمامه لنجوم مهرجان العلمين منذ أيام، دون تحديد موعد للحفل، حيث كتبوا على صفحتهم الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “هنغني في مهرجان العلمين قريبا وهنعمل حفلة للتاريخ، نتمنى نشوفكم هناك كلكم في مكان سياحي من أجمل الأماكن في بلدنا والعالم”، وأكدوا أن مصر قبلة سياحية للعالم".