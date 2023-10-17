خطوبته كانت من أسبوع.. مصرع شاب سقط عليه حائط بالغردقة

شهدت منطقة شارع الكهف في مدينة الغردقة حادثًا مأساويًا أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، حيث سقط حائط عليه مما أدى إلى وفاته على الفور.

واستجابت السلطات المحلية بسرعة للواقعة، حيث تلقى اللواء محى سلامة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، تقريراً بالحادث المأساوي وشكل فريقًا خاصًا للبحث للتحقق من ظروف الحادث وضمان عدم وجود شبهات جنائية.

وحسب التحريات الأولية، فإن الشاب الراحل يدعى عيد شفيق حنا وهو من محافظة المنيا. تم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى الغردقة العام، فيما تم تحرير محضر بالحادث لإخطار النيابة العامة ومباشرة التحقيقات للتأكد من عدم وجود أي شبهات جنائية تحيط بالواقعة