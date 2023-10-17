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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية الزراعة بالإسكندرية تنظم احتفالية بعنوان "أكتوبر الانتصار والعزة..رجال صنعوا التاريخ"

ندوة بجامعة الاسكندرية
ندوة بجامعة الاسكندرية

نظمت كلية الزراعة بسابا باشا بجامعة الاسكندرية احتفالية بعنوان " أكتوبر الانتصار والعزة... رجال صنعوا التاريخ" وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية، استضافت فيها البطل المقاتل لواء بحري عمر عز الدين بطل إيلات، والبطل مقاتل لواء صاعقة علمي حسين كامل بطل معركة أبو عطوة. 

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وفي بداية الاحتفالية، رحب الدكتور أحمد عبد الفتاح عميد الكلية بالابطال  المصريين، وأرسل تحية إجلال وتقدير لكل من ساهم في حرب أكتوبر مشيداً بشجاعة أبطال مصر فى مواجهة العدو، ودعا الطلاب أن يحذروا الشائعات باعتبارها أحد حروب الجيل الرابع.. وطالبهم أن يهتموا بالعلم فهو السبيل للبناء والتقدم.. 

وخلال الاحتفالية، التي أدارها المستشار الاعلامي الدكتور إبراهيم عبد الله بحضور الدكتورة إيمان عياد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم عباس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، قدم فريق الكورال بالكلية عدد من الأغانى الوطنية المعبرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتحدث البطل مقاتل لواء بحري عمر عز الدين عن بداية الصراع مع العدو منذ حرب الخامس من يونيو ١٩٦٧ والحالة التي كان عليها أفراد الجيش المصري مروراً بحرب الاستنزاف وتكبيد العدو الكثير من الخسائر العسكرية، وقال عز الدين أن المدمرة إيلات التابعة للعدو الإسرائيلى دمرت بالفعل بلنشات الصواريخ يوم ٢١ أكتوبر عام ١٩٦٧ أمام سواحل بورسعيد، بينما تم تدمير ميناء إيلات وسفن نقل الجنود والمعدات بالضفادع البشرية بعد ذلك التوقيت بعامان وبالتحديد فى ١٥ نوفمبر ١٩٦٩.

وأشار البطل مقاتل لواء صاعقة علمي حسين كامل، إلى تفاصيل معركة أبو عطوة التى أوقفت القوات الإسرائيلية من الزحف ناحية الإسماعيلية والقاهرة، والتفاصيل التى أدت إلى الانتصار العظيم.

وفي نهاية الاحتفالية كرم عميد الكلية عدد من الأساتذة المتفرغين بكلية زراعة سابا باشا الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وأهدى الأبطال المقاتلين درع الكلية تقديراً لتضحياتهم العظيمة.

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