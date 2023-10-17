مدير مركز الدعم النفسي بالقاهرة: طلاب كلية الطب الأكثر ترددا

قال الدكتور فكري العتر مدير مركز الدعم النفسي ، أنه تم استقبال ٣٢٠٠ طالب وطالبة منذ بداية الإعلان عن عمل المركز .

وأضاف الدكتور فكرى العتر خلال تصريح لصدى البلد ، أن الطلاب الأكثر إقبالا على المركز هم طلاب كلية الطب ثم يليهم طلاب كلية التجارة .

و أكد مدير مركز الدعم النفسى ، أن نسبة الطالبات المترددين على المركز تعدت ٦٨٪؜ و الباقى من النسبة هم الطلاب الذكور

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، كان قد أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت عن إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات ؛ للتصدي لحالات الانتحار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه ، وتأسيس خطاب ديني يقدم مفهومًا جديدًا للإيمان.

وقال إن الهدف من إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات تقديم الحماية والمساندة لشباب جامعة القاهرة بوجه خاص، وشباب مصر بوجه عام، لزيادة فاعليتهم الذاتية في مقاومة الأمراض النفسية وتحديات الحياة ومشاقها وضغوطها وتحقيق النجاح والازدهار.

وأوضح الدكتور الخشت أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات يتكون من أربع وحدات أساسية هي وحدة البحوث الميدانية وجمع البيانات، ووحدة دعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووحدة المساندة النفسية والتنمية الذاتية، ووحدة المساندة والإرشاد الأسري