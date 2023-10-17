بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد ومنطقة الدعوة والإعلام الديني

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة ممثلا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف توقيع بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المستمر والمُثمر بين الجامعة و الأزهر الشريف فى تنظيم ورعاية وإلقاء الندوات والمحاضرات الدينية لنشر الوعى الديني والرد على الشبهات المثارة والرد على تساؤلات طلاب الجامعة وتقديم الجامعة كافة سبل التيسير لتنظيم الندوات

وذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن بروتوكول التعاون يتضمن عدداً من المجالات المشتركة أهمها المشاركة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وبرامج التدريب، وعقد العديد من المحاضرات الدينية وخلال توقيع البروتوكول أكد الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد على دور الجامعة التنويري فى شتى المجالات.