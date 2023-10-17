عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة الوادي الجديد ومنطقة الدعوة والإعلام الديني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور عمر عبد الكريم  مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالمحافظة ممثلا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف توقيع بروتوكول تعاون مشترك في إطار التعاون المستمر والمُثمر بين الجامعة و الأزهر الشريف فى تنظيم ورعاية وإلقاء الندوات  والمحاضرات الدينية لنشر الوعى الديني والرد على الشبهات المثارة  والرد على تساؤلات طلاب الجامعة وتقديم الجامعة كافة سبل التيسير لتنظيم الندوات 
وذكر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة أن بروتوكول التعاون يتضمن عدداً من المجالات المشتركة أهمها المشاركة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وبرامج التدريب، وعقد العديد من المحاضرات الدينية وخلال توقيع البروتوكول أكد الدكتور عمر عبد الكريم  مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد على دور الجامعة التنويري فى شتى المجالات.

 

أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الازهر الشري الإعلام الديني الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطي المشاركة المحاضرات المؤتمرات برامج التدريب بالوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يطاق.. مدرب الجزائر يهاجم محمد الشناوي لهذا السبب

بيان عاجل من 118 منظمة في أمريكا بعد استشهاد طفل فلسطيني بإلينوي

"أنت ميت ميت"| فنان تنبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه! تعرف من هو؟

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

نداء استغاثة عاجل من قطاع غزة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

«سبحانك يا الله».. حورية فرغلي تعود إلى جمالها السابق في ظهور لافت «فيديوجراف»

البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدام بطاقات الخصم خارج مصر

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد يدشن منصة للتلاميذ من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

تغيير ديانة أم إثارة جدل؟.. القصة الكاملة لارتداء ابنة أحمد الفيشاوي قلادة غريبة.. وأسرتها تحسم الأمر

مسئول إسرائيلي: الاشتباكات مع حماس قد تستغرق شهورا أو سنوات

ثورة غضب على رضا عبدالعال| هاجم فيتوريا وسخر من نجم المنتخب.. ماذا قال ؟

اتصالات مصر تتيح خدمة جديدة لفتح حسابات ببنك المشرق عبر تطبيقها

داخل لبنان .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم حزب الله

رسالة للإعلام الغربي.. بيان عاجل من حماس بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. فوائد خارقة عند تناول القرنبيط

للرجال .. أفضل حل لفراغات الذقن

يتجاوز 15 ألف جنيه.. تعرف على سعر ثوب أنابيلا هلال الأسود

سعر صادم.. جاكيت محمد رمضان يثير الجدل بسبب شعار الماسونية.. شاهد

فيديو

مصر ترفض ضغوطا غربية بشأن سيناء.. ما سر إذاعة لقاء السيسي وبلينكن؟ «فيديوجراف»

مالكش دعوة بالصعايدة.. عمر هريدي يحذر حسين لبيب ويهدد كهربا.. فيديوجراف

حددوا موقفكم.. شبكة أمريكية شهيرة توقف 3 مذيعين مسلمين لهذا السبب..فيديو جراف

شهادة أرباحها 100 ألف جنيه خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ