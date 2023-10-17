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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

انطلاق فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات المنيا

صدى البلد

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنيا اليوم الثلاثاء 17/ 10/ 2023م، من ديوان عام محافظة المنيا. 

وشارك اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا نائبًا عن محافظ المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، والدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل مديرية أوقاف المنيا، وبحضور الدكتور عمر خليفة مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنيا.
 

وخلال اللقاء قدم الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل مديرية أوقاف المنيا الشكر للحضور جميعًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث إن الأئمة والواعظات تقع على عاتقهم مسئولية وأمانة الدعوة وبناء الوعي الثقافي والفكري  لدى المجتمع.    
 

وفي كلمته أكد الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا أن المجتمع المصري يتميز بأنه مجتمع متماسك وقوي بكل أطيافه، وعلى الجميع ألا ينساق وراء الشائعات التي يتم بثها من أجل زعزعة أمن المجتمع واستقراره. 

وأكد أن الدعاة هم من ينشرون الوعي والفكر المستنير الذي يبنى على التعمق في فهم الواقع وتوجيه الرأي العام إلى ما فيه الخير من أجل تمهيد الطريق للبناء والتعمير.

وفي كلمته قدم اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهود وزارة الأوقاف الملموسة في محافظ المنيا وغيرها. 

وأكد أن هذه الجهود ملموسة على أرض الواقع، وأن مهمة الدفاع عن الوطن تقع على عاتق جميع الشعب كل حسب ما ينوط به من واجب ومسئولية، حيث إن الدعاة عليهم نشر الوعي السليم بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكدًا أن الله (عز وجل) يحفظ أرض الكنانة بأبنائها المخلصين الذين اتفقوا على مقام الوطن الغالي، وفي الختام أقيمت مقرأة الأئمة بديوان عام محافظة المنيا.

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