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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خريطة التحويلات المرورية بعد غلق كورنيش النيل في القاهرة لمدة 70 يوما

خدمات مرورية
خدمات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بخط المنتجات البترولية بمحور كورنيش النيل في منطقة التبين.

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية، فإن الأمر يستلزم الغلق الكلى لامتداد محور الكورنيش للقادم من التبين باتجاه المعادي، في الوصلة من نهاية سور قاعدة شرق الجوية، وصولا إلى ركن فاروق، مع تحويل حركة مرور المركبات بالاتجاه الآخر "القادم من المعادي اتجاه التبين"؛ ليعمل بنظام الاتجاهين".

وأضاف البيان: على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12 صباحا اليوم الأربعاء 18-10-2023 ولمدة 70 يوما.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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