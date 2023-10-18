أخبار السيارات| خطوات بسيطة لـ شراء عربية مستعملة جيدة بدون مشاكل.. أسعار قطع غيار تويوتا كورولا من موديل 2008 لـ 2013

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث المواطنون بسوق السيارات المستعمل عن طرازات سيارات تناسبهم وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم ، واتجه المقبلين علي الشراء لـ سوق السيارات المستعمل لما يتوافر به من مميزات منها، توافر قطع غيار هذه السيارات ، وسهولة إعادة بيعها مرة أخري ، بالإضافة الي أنها تباع بأسعار متوسطة .

يتواجد داخل سوق قطع غيار السيارات جميع أجزاء السيارات التي يحتاج اليها أصحاب السيارات من أجل إصلاح سياراتهم وعمل الصيانة الأزمة لها ، ويقوم أصحاب السيارات بتغيير الأجزاء المتوافرة في سياراتهم من أجل ضمان عملها بكفاء عالية ولتجنب التوقف على الطرق السريعة فجأة ودون سابق إنذار .

أعلنت شركة سيتروين الفرنسية عن سياراتها الجديدة من الجيل الرابع سيتروين C3 الكهربائية موديل 2024 ، وسيتم طرحها في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى أن سيتروين C3 تقدم بتصميم جديد تمامًا، مقارنة بنسخة الوقود التقليدي.

يعمل الشاحن التوربيني بالسيارات من خلال استخدام أدخنة العادم لتشغيل مروحتين الأولي توربينية والثانية مروحة ضغط وذلك من أجل توليد الهواء ليدخل الي المحرك ، بالإضافة الي أن الشاحن السوبر يزود بالطاقة من قبل المحرك .

يبحث المصريين داخل سوق السيارات المصري عن سيارات جديدة موديل 2023 و 2024 من أجل مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم والتنقل بها بكل سهولة.

السيارات المستعملة حل مثالي للحصول على وسيلة نقل مريحة ، ولكن عند شراء سيارة مستعملة لتحل محل سياراتك القديمة يجب فحصها بشكل جيد سواء من الناحية الفنية ، ومن الناحية القانونية .