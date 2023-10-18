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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا عبد السلام برسالة غامضة: مش عايزة حد ينزلي حاجة

الفنانة راندا عبدالسلام
الفنانة راندا عبدالسلام

نشرت الفنانة راندا عبدالسلام منشورا تعبر فيه عن استيائها بسبب عدم رغبتها فى الظهور مع إحدى القنوات لمناقشة القضية الفلسطينية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وعلقت راندا عبدالسلام ، قائلة: أنا اتقالى بالحرف مفيش ولا جريدة هتنزلك خبر ولا لقاء تاني عشان اعتذارك دا .. شكرًا مش عايزة حد ينزلي حاجة ، كله على ربنا.

 

حكاية ما تيجي نشوف:

وتشارك راندا عبدالسلام حاليًا في حكاية “ما تيجي نشوف” ويشاركها عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

 

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

 

يذكر أن آخر أعمال راندا عبد السلام هو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة سيد رجب، سلوى عثمان، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد لطفي، نجلاء بدر، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.
 

وعلى صعيد أخر، تشارك راندا في مسلسل "ديفيليه" الذى يشارك في بطولته بجانب راندا عبد السلام، كل من وفاء عامر، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

أعمال راندا عبدالسلام ما تيجي نشوف ديفليه أخبار مسلسل رمضان كريم رمضان كريم الجزء الثاني

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