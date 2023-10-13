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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رجعت من تاني.. راندا عبد السلام تعلن انتهاء تصوير مسلسل ما تيجي نشوف

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبدالسلام، صورة لها، تعلن من خلال تعليق عليها، انتهائها من تصوير مسلسل ما تيجي نشوف. 

وكتبت راندا عبد السلام، على الصورة: "فركش ما تيجي نشوف .. ورجعت رندود من تاني".

 

مسلسل ما تيجي نشوف

ويشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

 

يذكر أن آخر أعمال راندا عبد السلام هو مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة سيد رجب، سلوى عثمان، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد لطفي، نجلاء بدر، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.
 

وعلى صعيد أخر، تشارك راندا في مسلسل "ديفيليه" الذة يشارك في بطولته بجانب راندا عبد السلام، كل من وفاء عامر، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

أعمال راندا عبد السلام ما تيجي نشوف

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