راندا عبد السلام تستعرض أنوثتها وجمالها بسيلفي أمام المرآة

شاركت الفنانة راندا عبد السلام جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورًا جديدة لها.

وخطفت ياسمين الخطيب الأنظار بإطلالة انثوية لافتة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، حيث ارتدت توب ازرق مكشوف البطن مع بنطال جينز، واعتمدت مكياجاً ناعماً مع تسريحة الشعر الويفي.

وتحرص راندا عبد السلام على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

آخر أعمال راندا عبد السلام

يذكر أن آخر أعمال راندا عبد السلام مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة سيد رجب، سلوى عثمان، صبري فواز، سلوى خطاب، محمد لطفي، نجلاء بدر، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.



وفي سياق متصل تشارك راندا في مسلسل "ديفيليه" ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب راندا عبد السلام، كل من وفاء عامر، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.