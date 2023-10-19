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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توسّع شبكة شراكاتها لدعم الشركات الناشئة الرقمية

صدى البلد

وقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس مذكرتي تفاهم مع حاضنة إنترسيكت للريادة في رام الله بفلسطين، وشركة "بيلدر إيه آي Builder.ai"، لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض للشركات الناشئة حول العالم" الذي اقيم بدبي واختم اليوم ، بمشاركة أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة.


و بحسب وكالة أنباء الامارات قع المذكرتين من جانب الغرفة سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف مذكرتي التفاهم تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى الرقمية وتوفير الحلول للتحديات، مما يسمح لكل طرف باستكشاف مجالات التعاون والاستفادة منها وتطوير المبادرات ذات المصالح والمنافع المشتركة.
وقال القرقاوي إن هذا التعاون يساهم في دعم نمو اقتصاد دبي الرقمي، والارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية للابتكار، حيث نواصل الجهود من أجل تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في المجال الرقمي من خلال جذب الشركات الرقمية الرائدة عالمياً والمبتكرين بالإضافة إلى المواهب المتخصصة وضمان قدرتها على الازدهار والاستفادة من بيئة الأعمال المتقدمة التي توفرها الإمارة،و شراكاتنا مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أمر حيوي للنمو الاقتصادي، ودعم التحول الرقمي في إمارة دبي.
وتركز مذكرتي التفاهم على تبادل المعرفة والتعاون في قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، وتسهيل البعثات والوفود التجارية بين جميع الأطراف المعنية، والتعاون بشأن التنمية الرقمية المستدامة وكذلك الدعم المتبادل في مبادرات التفاعل ولقاءات الأعمال، بما يخدم تحسين وتعزيز التعاون بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وشركائها.
وبموجب مذكرة التفاهم مع "Builder.ai" ستدعم الشركة مبادرة "طبِّق في دبي" من خلال توفير نماذج أولية مجانية للمشاركين، وتوفير التمويل المشترك للفائزين في أولمبياد التطبيقات، بالإضافة إلى توفير سلسلة من الورش التدريبية لدعم الشركات الناشئة في رحلتها الرقمية.
وتوفر حاضنة إنترسيكت للريادة للشركات الناشئة الموارد التي تحتاجها للحلول المبتكرة، ودعم رواد الأعمال في فلسطين من خلال الترويج لثقافة التعاون والتفكير التصميمي وإيجاد حلول للتحديات.

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