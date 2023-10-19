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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ يعلن تأييده لقرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور - عضو مجلس الشيوخ

أعلن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على كل ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى من قرارات بشأن القضية الفلسطينية، وكذلك ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

ووجه النائب محمود منصور تحية اعتزاز وفخر  لشعب فلسطين البطل في قطاع غزة، والذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة الجماعية، وأبرزها المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة.       


وأوضح أن هذه المجزرة امتداد لمجازر وإرهاب دولة الاحتلال لشعب فلسطين الصامد من أجل الحرية والاستقلال، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى يسطر أروع أنواع  الصمود على مر التاريخ، موجها تحية إجلال  لشهداء ومصابى شعب العزة والكرامة.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة اهتزت لها الضمائر البشرية عندما شاهدوا صور المذبحة الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل ضد مئات المرضى والعائلات العزل التي لجأت إلى المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، وسقط صاروخ الاحتلال المدمر الذي أودى بحياة المئات من أشقائنا فى فلسطين، وهذه الجريمة النكراء هي وحدها إسرائيل من تتحمل المسئولية عنها.

وتساءل النائب محمود منصور: “أين منظمات حقوق الإنسان من تلك المجازر؟ وأين البرلمان الدولي وإدانته؟ وأين الدول التى تدعى أنها ترعى حقوق الإنسان؟”، مؤكدا أن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني كلها جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

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