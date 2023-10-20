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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلي من المحلات ..طريقة عمل الليمون المخلل المعصفر

صدى البلد


يفضل القيام بتحضير المخللات في المنزل، وذلك لأن تلك المخللات التي تباع في المحلات تكون أغلبها مجهولة المصدر، حيث يحتاج تحضير هذا النوع المميز من المخللات، إلى توافر عدد من المكونات كالآتي:

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بخطوات سريعة

المكونات 
نصف كيلو من الليمون.
أربع حبات من الفلفل الأخضر الحار.
ثلاث فصوص من الثوم.
كمية مناسبة من الماء الفاتر.
ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.
ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من العصفر.
ثمرتان من الجزر المبشور.
ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
ربع كوب كبير من عصير الليمون.
ربع كوب صغير من الخل الأبيض.
ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. ملعقه صغيره سكر
طريقة عمل مخلل الليمون
في البداية قومي بغسل الليمون جيدا ويتم أيضا غسل الفلفل ونقوم بتقطيع ثلاث فصوص من الثوم ليكون على شكل شرائح دائرية.
وبعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الفاتر ونضيف إلى الماء ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.
ثم يتم إضافة ربع كوب كبير من عصير الليمون وربع كوب صغير من الخل الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض لذوبان الملح.
ونقوم بتجهيز طبق ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من العصفر وثمرتان من الجزر المبشور ويتم خلطهم مع بعض.
ونحضر الليمون ونقوم بعمل عدة شقوق به ثم يتم حشو الليمون بهذه الخلطة ونضعه في برطمان زجاجي وعندما نضع نصف كمية الليمون بهذه الطريقة نقوم بوضع الفلفل الحار وشرائح الثوم.
ثم نضع الكمية المتبقية من الليمون بعد حشوه بالخلطة وفي النهاية نضيف خليط الماء والزيت ويتم غلق البرطمان ونتركها لمدة عشر أيام لتسويته جيدا.

الليمون المخلل الليمون المعصفر طريقة عمل مخلل الليمون طريقة عمل مخلل مخلل الليمون

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