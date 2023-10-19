أخبار الفن| تأجيل مهرجان الجونة للمرة الثانية لأجل غير مسمى.. نورين أبو سعدة تقدم بلاغا ضد المتحرش بها

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، وتعاطفاً مع أهالي غزة.

جدير بالذكر، أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

أعلنت الفنانة نورين أبو سعدة عن اتخاذها إجراءً قانوني ضد الشخص الذي قام بالتحرش بها، كما صرحت فى فيديو سابق لها.

وقالت نورين أبو سعدة، من خلال صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”: “أحب أشكر كل الناس اللي كلموني واهتموا بالموضوع، أنا اتخذت الإجراءات القانونية، وبشكر الداخلية وبالأخص مباحث قسم العجوزة على اهتمامهم ومساعدتهم".

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع فيديو لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح الذى شاركه أمس عبر حسابه بتطبيق انستجرام تعليقا على الأحداث الجارية.

ودعم الفنان أحمد السعدنى محمد صلاح معلقا:" يسلم لسانك".