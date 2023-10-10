تأجيل انطلاق الدورة السادسة من مهرجان الجونة لـ 27 أكتوبر

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، تأجيل الدورة السادسة التي كان من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، إلى 27 أكتوبر الجاري بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وجاء في بيان للمهرجان ما يلي:" أنه في ظل الظروف المقلقة للغاية التي أدت إلى إزهاق أرواح بريئة، اتخذت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قرارًا بتأجيل المهرجان إلى الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023".

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى عودة قوية بعد توقف لمدة عام.





مهرجان الجونة كان مقررا أن تبدأ فعاليات الدورة السادسة منه9 يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.





وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.