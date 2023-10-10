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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد| جدول عروض أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية

الجونة
الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي  عن تفاصيل تدشين برنامج خاص لعرض أفلام مهرجان الجونة بالتزامن في سينما «زاوية» بالقاهرة في الفترة من  15 إلى 21 أكتوبر.

وقد كشفوا عن تفاصيل الأفلام وتوقيت عرضها، ويأتي ذلك إنطلاقًا من إيمان مهرجان الجونة السينمائي، بأهمية نشر الثقافة السينمائية في أكبر مساحة ممكنة، وتأكيدًا لحرص المهرجان على إتاحة الأفلام المهمة ليشاهدها أكبر عدد من الجمهور.

ومن المقرر أن يعرض فيلمين يوميًا من أفلام مهرجان الجونة، بسينما زاوية، الأول في الساعة السابعة مساءً، والثاني في العاشرة مساءً. أما يوم الجمعة، سيكون مخصصًا لعرض أفلام «جماعة الفيلم السوداني» القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثًا، والتي يحتفي بها مهرجان الجونة هذا العام، ضمن برنامج «عروض خاصة»، وهي الأفلام التي أنجزها مخرجون حالمون هم: سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد،  وذلك في الرابعة مساء بسينما زاوية بالقاهرة.

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مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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