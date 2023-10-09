إحالة لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس تأديب وليلى علوي تعلق على مشاركة فيلمها فى مهرجان الجونة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشفت ميرفت زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، عن أسرار وحكايات تروى لأول مرة، قائلة: "هو اشترى مجموعة قصة الحضارة، هو قرأها كلها وكان لديه استعداد أن يحكي الحكاية لأي شخص، فهو كان مثقفا وحكاء".

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن خطته الفنية القادمة، مؤكدا أنه هذا العام لم يشارك في أي عمل فني أوف سيزون خارج السباق الرمضاني.



وأضاف صبري عبد المنعم في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه يستعد خلال هذه الفترة للمشاركة في أكثر من عمل خلال موسم رمضان القادم.



تعقد دار الأوبرا المصرية ظهر اليوم الأثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية.



ومن المفترض أن يتم الكشف خلال هذا المؤتمر عن نجوم الدورة الـ32 من المهرجان وتفاصيل الحفلات التى يتضمنها المهرجان هذا العام.



أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى عودة قوية بعد توقف لمدة عام.



مهرجان الجونة تبدأ فعاليات الدورة السادسة من يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.



وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.



قرر الدكتور أشرف زكي إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب وذلك بعد صفع سويدان ميدو عادل بالقلم فى كواليس مسرحيتهما الأخيرة.



وجاء القرار كالآتي



قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من العضوة لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما



أعلنت شركة روتانا المنظمة لحفل المطربة أصالة بالسعودية وتحديدا في القصيم عن نفاذ جميع تذاكر الحفل المنتظر احيائه يوم 13 من شهر أكتوبر الحالي.



وأعلنت الشركة أن تذاكر الحفل نفذت بجميع فائتها المختلفة وذلك نظرا للإقبال الشديد على الحفل.



حفل أصالة نصري بالسعودية، يأتي بعد أيام قليلة من طرح الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، في بداية شهر أكتوبر الجاري.