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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل لمجلس تأديب وليلى علوي تعلق على مشاركة فيلمها فى مهرجان الجونة

صور أرشيفية
صور أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

 

زوجة سيد حجاب تكشف عن مفاجآت في حياته

 

كشفت ميرفت زوجة الشاعر الراحل سيد حجاب، عن أسرار وحكايات تروى لأول مرة، قائلة: "هو اشترى مجموعة قصة الحضارة، هو قرأها كلها وكان لديه استعداد أن يحكي الحكاية لأي شخص، فهو كان مثقفا وحكاء".

 

صبري عبد المنعم يكشف عن خطته الفنية القادمة

 

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن خطته الفنية القادمة، مؤكدا أنه هذا العام لم يشارك في أي عمل فني أوف سيزون خارج السباق الرمضاني.

وأضاف صبري عبد المنعم في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه يستعد خلال هذه الفترة للمشاركة في أكثر من عمل خلال موسم رمضان القادم.
 

الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقيى العربية اليوم

 

تعقد دار الأوبرا المصرية ظهر اليوم الأثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة الدكتور خالد داغر لكشف تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقي العربية.

ومن المفترض أن يتم الكشف خلال هذا المؤتمر عن نجوم الدورة الـ32 من المهرجان وتفاصيل الحفلات التى يتضمنها المهرجان هذا العام.
 

تصل إلى 50 الف دولار.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان الجونة السينمائي

 

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك فى عودة قوية بعد توقف لمدة عام.

مهرجان الجونة تبدأ فعاليات الدورة السادسة من يوم 13 أكتوبر الجاري وحتى 20 من نفس الشهر.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة عن قائمة الجوائز التى من المفترض أن تشهدها الدورة القادمة بجميع فئاتها المختلفة وجائت كالتالي.
 

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب بعد واقعة «القلم»

 

قرر الدكتور أشرف زكي إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب وذلك بعد صفع سويدان ميدو عادل بالقلم فى كواليس مسرحيتهما الأخيرة.

وجاء القرار كالآتي

قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من العضوة لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما 
 

نفاذ تذاكر حفل أصالة في السعودية

 

أعلنت شركة روتانا المنظمة لحفل المطربة أصالة بالسعودية وتحديدا في القصيم عن نفاذ جميع تذاكر الحفل المنتظر احيائه يوم 13 من شهر أكتوبر الحالي.

وأعلنت الشركة أن تذاكر الحفل نفذت بجميع فائتها المختلفة وذلك نظرا للإقبال الشديد على الحفل.

حفل أصالة نصري بالسعودية، يأتي بعد أيام قليلة من طرح الجزء الأول من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، في بداية شهر أكتوبر الجاري. 

 

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