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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب بعد واقعة «القلم»

لقاء سويدان وميدو
لقاء سويدان وميدو عادل

قرر الدكتور أشرف زكي إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب وذلك بعد صفع لقاء ميدو عادل بالقلم فى كواليس مسرحيتهما الأخيرة.

وجاء القرار كالآتي

قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من العضوة لقاء يحيى مصطفى سويدان والعضو محمد عادل عبد المنعم حسن إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما 

والتنبيه مشددا على العضوة لقاء سويدان والعضو محمد عادل بعدم الإدلاء بأية معلومات خاصة بالمشكلة لأى من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافة لحين انتهاء مجلس التأديب

أزمة لقاء سويدان وميدو عادل 

تعود أزمة لقاء سويدان مع ميدو عادل، إلى يوم السبت 23 سبتمبر الماضي، حينما نشبت مشادة بين الطرفين خلال العرض الأخير لمسرحية سيد درويش على مسرح البالون، ترتب عليها صفع الأولى للثاني، على وجهه بالقلم، وحتى الآن لم تكشف الحقيقة كاملة، حيث تتباين الروايات بين الطرفين، في ظل عدم اكتمال التحقيقات الرسمية حتى الآن. 

وكتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل.

وكتبت لقاء سويدان، في منشورها عبر فيسبوك: «صباح الخير .. انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر و أمام الرقابة الإدارية .. ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون .. و ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة .. و حوارات يراد بها انتقام شخصي .. شكرا». 

وترددت أخبار غير معلومة المصدر، حول وقوع مشاجرة بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، في أخر عرض لمسرحية سيد درويش، بمسرح البالون. 

اشرف زكي إحالة لقاء سويدان وميدو عادل إلى مجلس تأديب لقاء يحيى مصطفى سويدان لقاء سويدان محمد عادل

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